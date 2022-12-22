В Новосибирске двухлетнего мальчика заблокировало в припаркованной машине.Фото: МАСС.

В Новосибирске в салоне авто заблокировало двухлетнего ребенка. Произошел инцидент на улице Лескова. Мама малыша вызвала спасателей.

– Днем 21 декабря сотрудники службы выехали на место в Октябрьский район. Во дворе дома в припаркованной машине заблокировало ребенка, мальчика 2020 года рождения. За несколько минут спасатели открыли авто. Малыша передали маме. Она поблагодарила специалистов за помощь, – говорится в сводке МАСС.

В службе спасения напомнили, не забывайте ключи в замке зажигания авто. Не оставляйте детей одних в салоне. В случае ЧП звоните по номерам: 112, 231-06-49.

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