В Новосибирске скорректируют программу «Академгородок 2.0» в сторону технологической независимости

В Новосибирске скорректируют программу развития науки в Новосибирске. Фото: srf-skif.ru.

В Новосибирске программу «Академгородок 2.0» изменили из-за геополитической обстановки. Как сообщил ТАСС заместитель председателя президиума СО РАН, академик РАН Дмитрий Маркович, теперь акцент будет сделан на технологическом суверенитете страны.

Как указано на сайте проекта, цель программы «Академгородок 2.0» – стать самым мощным в стране научным центром мирового уровня, научной столицей России.

В программу войдут такие проекты, как Сибирский кольцевой источник фотонов (СКИФ), центры обработки данных, генетических технологий, машиностроения, медицинские и исследовательские центры, вузы, производства и технопарки.

К примеру, в НГУ планируют построить суперкомпьютерный центр «Лаврентьев» и создать исследовательский комплекс аэродинамики, машиностроения и энергетики.

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