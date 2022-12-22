Почти 2 миллиона туристов съездили на Алтай в 2022 году

2 миллиона туристов съездили на Алтай в 2022 году. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Алтайском крае за 11 месяцев 2022 года побывало 1,8 миллиона туристов. Об этом сообщает amic.ru со ссылкой на начальника управления по развитию туризма и курортной деятельности Алтайского края Евгения Дешевых.

Их них больше половины туристов приезжали на долгий отпуск, около трети предпочли короткие экскурсии, а примерно 10 % выбирались на дикий отдых.

При этом чиновник признал, что на Алтае сократилась доля людей, выезжающих на экскурсии. Но в целом туристический поток набирает обороты, а скоро вновь выйдет на доковидный уровень, отметил Евгений Дешевых.

Благодаря туризму в бюджет региона поступило около 1,6 миллиарда рублей.

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