В Новосибирской области бизнесмен из Москвы оплатил полумиллионный долг, чтобы отдохнуть за границей. Фото: Александр ГЛУЗ

В Новосибирской области приставы взыскали полумиллионный долг с столичного бизнесмена. Погасил задолженность предприниматель, чтобы полететь на отдых за границу. О долге узнал, когда оформлял загранпаспорт на Госуслугах.

– У 36-летнего гражданина был неоплаченный налоговый сбор за предпринимательскую деятельность 487 тысяч рублей, который в установленный законом срок он не погасил. По месту регистрации должник не проживает, находится в Москве. Там и ведет бизнес. Он позвонил судебному приставу и узнал, что ему предпринять, чтобы снять ограничения, – сообщили в УФССП по НСО.

Приставы отделения по г. Бердску озвучили ему реквизиты для внесения суммы. В тот же день столичный бизнесмен перевел на счет 487 тысяч рублей основного долга. А также 34 тысяч исполнительского сбора. Ограничения с предпринимателя сняли. Он улетел в теплые страны.

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