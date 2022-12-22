В Новосибирске утвердили рекордный бюджет города на 2023 год с дефицитом в 800 миллионов рублей

В Новосибирске утвержден городской бюджет на 2023 год. Фото: София БЕРЕЗОВСКАЯ

Депутаты новосибирского горсовета во втором чтении утвердили городской бюджет на 2023 год. Доходы выросли до 75,4 миллиарда рублей, причем большая часть средств поступит благодаря вливаниям из областного и федерального бюджета.

Расходы составили 76,2 миллиарда рублей. Дефицит в 800 миллионов планируют погасить за счет заемных средств.

Больше всего денег уйдет в сферу образования – 40,8 миллиарда рублей. Более 13 миллиардов рублей потратят на национальную экономику, около 6 – на общегосударственные вопросы.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что в Новосибирской области утвердили бюджет региона на 2023 год.

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