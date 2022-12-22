Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваСпецпроектыНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНедвижимость НовосибирскаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваСпецпроектыНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНедвижимость НовосибирскаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Новосибирск
-10°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЭкономика22 декабря 2022 1:39

В Новосибирске утвердили рекордный бюджет города на 2023 год с дефицитом в 800 миллионов рублей

Впервые доходы превысили 75 миллиардов рублей
София БЕРЕЗОВСКАЯ
В Новосибирске утвержден городской бюджет на 2023 год.

В Новосибирске утвержден городской бюджет на 2023 год.

Фото: София БЕРЕЗОВСКАЯ

Депутаты новосибирского горсовета во втором чтении утвердили городской бюджет на 2023 год. Доходы выросли до 75,4 миллиарда рублей, причем большая часть средств поступит благодаря вливаниям из областного и федерального бюджета.

Расходы составили 76,2 миллиарда рублей. Дефицит в 800 миллионов планируют погасить за счет заемных средств.

Больше всего денег уйдет в сферу образования – 40,8 миллиарда рублей. Более 13 миллиардов рублей потратят на национальную экономику, около 6 – на общегосударственные вопросы.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что в Новосибирской области утвердили бюджет региона на 2023 год.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber