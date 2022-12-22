Аварии и дикие пробки в 8 баллов сковали движение по улицам Новосибирска 22 декабря . Фото: Иван МАКЕЕВ

Утром 22 декабря движение в Новосибирске сковали жуткие пробки в 8 баллов. Также на улицах города произошло сразу несколько аварий, передает «2ГИС».

ДТП и затор на улице Большой, пробки на Станционной, Широкой, проезде Энергетиков и на Димитровском мосту. Не проехать по площади Труда, площади Райсовета, Станиславского, Ватутина и Котовского. Авария и затор на Пархоменко. Пробки на Титова, Троллейной и Немировича-Данченко, там произошло ДТП. Жуткий затор на Октябрьском мосту.

На правобережье пробки на Большевистской, Никитина, Восход и Кирова. Аварии и заторы на Красном проспекте и на Мочищенском шоссе.

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