В Алтайском селе Чепош в пожаре погибли два человека

В селе Чепош Алтайского края два человека погибли, отравившись угарным газом.

В селе Чепош Алтайского края два человека погибли, отравившись угарным газом. Их тела обнаружили пожарные во время тушения пожара в частном доме. Случилась трагедия 20 декабря.

— По предварительным данным, возгорание началось из-за неосторожности при курении, — сообщает издание «Толк».

Площадь пожара составила 10 квадратных метров. Тушили огонь 11 человек и 4 единицы техники. На месте случившегося также работали скорая помощь и полиция.

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