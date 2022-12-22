В Алтайском селе Чепош в пожаре погибли два человека

В селе Чепош Алтайского края два человека погибли, отравившись угарным газом.
В селе Чепош Алтайского края два человека погибли, отравившись угарным газом. Их тела обнаружили пожарные во время тушения пожара в частном доме. Случилась трагедия 20 декабря.
— По предварительным данным, возгорание началось из-за неосторожности при курении, — сообщает издание «Толк».
Площадь пожара составила 10 квадратных метров. Тушили огонь 11 человек и 4 единицы техники. На месте случившегося также работали скорая помощь и полиция.
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