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НовостиДом. Семья21 декабря 2022 18:29

Манул Снежинка из Новосибирского зоопарка села на шпагат, когда точила коготки

Кошечке пришлось проявить чудеса гибкости, чтобы удержать равновесие
Галина СИМОНОВА
Манул Снежинка из Новосибирского зоопарка наслаждается своей первой зимой. Фото: Кадр из видео\Анна Новикова

Манул Снежинка из Новосибирского зоопарка наслаждается своей первой зимой. Фото: Кадр из видео\Анна Новикова

Манул Снежинка из Новосибирского зоопарка наслаждается своей первой зимой. Суровой кошечке всего полгода, и это ее первое знакомство со снегом.

Одну такую прогулку Снежинки поймала в объектив постоянная гостья зоопарка Анна Новикова. Кошечка решила поточить коготки о дерево, стоя на крыше своего домика, но не удержала равновесие. И, чтобы не спикировать вниз, ей пришлось проявить гибкость продемонстрировать свой идеальный шпагат.

Напомним, Снежинка, получившая такое необычное имя в честь символа Новогодней столицы, которой Новосибирск стал в этом году, постепенно завоевывает любовь посетителей зоопарка. Недавно в соцсетях сибиряки умилялись тем, как она выпрашивает угощение у кипера.

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