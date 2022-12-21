Манул Снежинка из Новосибирского зоопарка села на шпагат, когда точила коготки

Манул Снежинка из Новосибирского зоопарка наслаждается своей первой зимой. Фото: Кадр из видео\Анна Новикова

Манул Снежинка из Новосибирского зоопарка наслаждается своей первой зимой. Суровой кошечке всего полгода, и это ее первое знакомство со снегом.

Одну такую прогулку Снежинки поймала в объектив постоянная гостья зоопарка Анна Новикова. Кошечка решила поточить коготки о дерево, стоя на крыше своего домика, но не удержала равновесие. И, чтобы не спикировать вниз, ей пришлось проявить гибкость продемонстрировать свой идеальный шпагат.

Напомним, Снежинка, получившая такое необычное имя в честь символа Новогодней столицы, которой Новосибирск стал в этом году, постепенно завоевывает любовь посетителей зоопарка. Недавно в соцсетях сибиряки умилялись тем, как она выпрашивает угощение у кипера.

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