«Ушел встретить дочку из кружка»: в Новосибирске пропал 57-летний мужчина в черном пуховике

В Новосибирске пропал 57-летний Владимир Кузнецов. Фото: предоставлено родными Владимира Кузнецова

В Новосибирске пропал 57-летний Владимир Кузнецов. Местонахождение мужчины неизвестно с вечера вторника, 20 декабря.

— Он должен был забрать дочку вечером с кружка в 19:15, но опоздал и ребенка забрала подруга. Потом он дошел до ТЦ, где работает его жена и сказал, что ужинать без нее не будет. Обычно он или встречал ее, или ждал дома, — рассказали КП-Новосибирск родные мужчины. — По камерам из торгового центра «Искра» видно, что он дошел до угла дома, но во двор не зашел. Куда он пошел дальше, мы не знаем.

Приметы мужчины: рост 176 сантиметров, плотное телосложение, темно-русые волосы с проседью, карие глаза. На момент исчезновения мужчина был одет в черный пуховик с капюшоном, темно-синие джинсы, темно-серые резиновые сапоги и черную вязаную шапку. С собой у него была черная сумка через плечо.

Мужчине необходимо регулярно принимать медикаменты, которых у него с собой нет. Сейчас его ищут полиция и волонтеры.

Если вам известно что-нибудь о том, где сейчас находится Владимир или вы просто видели его на улице, сразу же сообщите об этом волонтерам по номеру телефона 8-800-700-54-52 или в полицию по единому номеру 112.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер