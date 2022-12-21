В небе над Барнаулом заметили «летающую тарелку»

Очевидцы уверены, что видели НЛО. Фото: Подслушано Барнаул

Над Барнаулом заметили «летающую тарелку». Очевидцы странного свечения в небе уверены, что это НЛО. Заметили объект вечером 20 декабря над ТРЦ Galaxy.

— Присмотритесь, на фото что-то в небе в виде летающей тарелки. Это не фотомонтаж, глазу это видно не было при съемке, — передает слова очевидца «Толк».

На фото можно увидеть зеленоватые световые пятна, которые вместе образуют подобие тарелки. Причем, обратил внимание на странное свечение не один человек. Однако мнения людей разделились. Одни уверены, что это НЛО. Другие же считают свечение не более чем оптическим явлением или же обычным дроном.

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