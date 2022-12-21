«Гирлянд много, а горок детям нет»: уроженка Новокузнецка сравнила Новосибирск с Кузбассом

Сибирячке показалось, что в городе мало развлечений для детей. Фото: Никита МАНЬКО

Уроженка Новокузнецка Екатерина недавно переехала с мужем и двумя детьми в Новосибирск. Подвигла ее на это ситуация с экологией в родном регионе. Однако, обосновавшись на новом месте, сибирячка неожиданно столкнулась с минусами жизни в мегаполисе.

— Город, конечно, большой и красивый, но когда переезжаешь сюда жить, начинаешь видеть минусы. Я не говорю о ситуации, допустим, с дорогами или мусором. Но взять хотя бы украшения города к Новому Году: висит много гирлянд и прочего, но зато найти каток или горку для детей днем с огнем нельзя. На набережной тот каток, который вроде как должен быть главным, до сих пор не залит, хотя уже почти прошел первый месяц зимы, — рассказала Екатерина КП-Новосибирск. — В хоккейных коробках, которые рядом с домами, я тоже катков не наблюдаю. Хотя, везде говорят, что залито в городе 46 коробок.

Похожая ситуация, по мнению уроженки Кузбасса, складывается и с горками.

— У меня двое детей, и с ними толком негде погулять. Горки также обещали залить на набережной, но их я там не вижу. Только одна какая-то совсем уж маленькая, на которой детям неинтересно кататься. Либо это нужно ехать в какой-то парк, где будет нормальная горка, но платная. Для меня это очень странно, я привыкла, что зимой всегда везде много бесплатных горок, где можно сколько угодно кататься с детьми, — пояснила женщина.

Ситуация с горками беспокоит и многих новосибирцев. Однако власти уже давно объяснили, что отсутствие горок во дворах продиктовано изменениями в нормативах, согласно которым, любая ледяная горка выше 40 сантиметров считается аттракционом, для работы которого будет необходим посадчик и охрана. Поэтому количество самодельных горок в городе пришлось сократить. КП-Новосибирск публиковала адреса, где зимой 2022-2023 в Новосибирске будут работать платные и бесплатные ледяные горки.

А ледовый городок на набережной планируется открыть к 30 декабря. Там также будут расположены высокие горки и скульптуры изо льда. В этом году он будет посвящен 130-летию Новосибирска.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ледяные и снежные горки в Новосибирске 2022: где покататься, сколько будут стоить

В Новосибирске зимой 2022/23 в парках откроются 14 бесплатных горок для детей и взрослых (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер