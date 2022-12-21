Сосед-дебошир выселил пенсионерку с сыном-инвалидом из коммунальной квартиры в Новокузнецке

Правоохранители организовали проверку. Фото: Александр ГЛУЗ

В Новокузнецке пенсионерке со взрослым сыном-инвалидом пришлось переехать на съёмную квартиру из-за неадекватного соседа по коммуналке. По словам женщины, мужчину в квартиру привела другая жительница коммуналки. До его переезда соседи жили более или менее дружно, а потом начался ад. Оказалось, что мужчина выпивал, а в пьяном состоянии начинал вести себя неадекватно.

— В какой-то момент он нагадил мне в холодильник, а однажды пописал под дверь моей комнаты. На контакт и беседу он не идёт — вместо этого кидается на меня с кулаками. Я снимала побои в полиции после того, как он напал. В тот день сосед повалил меня на пол и стал пинать и бить. Мне пришлось применить электрошокер. За тот короткий промежуток времени что мы прожили с этим мужчиной, мы выходили из комнаты только с электрошокером, чтобы дойти до кухни или до туалета, — рассказала пенсионерка в беседе с «Сибдепо».

Женщина не могла так больше жить и сначала съехала до знакомой, а потом сняла квартиру. Она жаловалась в полицию, снимала побои, однако в возбуждении уголовного дела отказали, объяснив это отсутствием оснований. Тогда женщина обратилась в прокуратура. В итоге уголовное дело завели, и сейчас правоохранители проводят проверку, а пока пенсионерке с сыном остается надеяться, что мужчину выселят, и они смогут вернуться в коммуналку.

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