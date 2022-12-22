Метели не утихают: в Новосибирске ожидаются снегопады и сильный ветер

Сегодня будет дуть пронизывающий ветер.
Фото: Олег УКЛАДОВ
Погода в Новосибирске на 22 декабря 2022 года останется прежней: синоптики обещают метель и снегопад.
— Температура ночью достигнет -10…-12 градусов, столько будет и днем, но ближе к вечеру понизится. Будет облачно с прояснениями, небольшой, местами умеренный снег, ночью местами метель. На дорогах местами гололедица. Подует западный ветер со скоростью до 14 метров в секунду, — рассказали синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра.
По Новосибирской области ночью ждет похолодание. -17, -22, при прояснениях до -29, по юго-востоку региона -10, -15. Днем -17, -22, по юго-востоку -10, -15.
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