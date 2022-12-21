До -29! В Новосибирскую область вернутся аномальные морозы

В Новосибирскую область после сильного потепления вернутся морозы до −29 градусов. Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

В Новосибирскую область после сильного потепления вернутся морозы до −29 градусов. По прогнозам синоптиков, похолодание ждет сибиряков уже в четверг, 22 декабря.

— В четверг, 22 декабря, температура воздуха ночью опустится до -17…-22, при прояснениях — до -29 градусов. Днем потеплеет до −10... -15. Ожидается облачность с прояснениями, местами возможен умеренный снег, ночью — местами метель, — сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр. — Ночью 23 декабря, в Новосибирской области похолодает до -22…-24 градусов, в пригороде — до -27 градусов. Днем температура будет удерживаться в пределах -19…-21 градуса. Ночью местами ожидается небольшой снег, днем преимущественно без осадков.

Синоптики Яндекс. Погоды обещают сибирякам более благоприятный прогноз. Так, как сообщается на портале, максимальное похолодание в ближайшие два дня достигнет -25 градусов.

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