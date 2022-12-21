Под потолок новой ледовой арены в Новосибирске установили четырехгранный медиа-куб

Размер каждой грани медиа-куба составил 3х6 метров. Фото: правительство НСО

В новом ЛДС в Новосибирске заканчивается пуско-наладка светового, звукового и концертного оборудования. Рабочие уже установили светодиодный четырехгранный медиа-куб, закрепив его под потолком ледовой арены.

— Основная арена всё больше приобретает очертания стадиона, в котором будут проводиться масштабные мероприятия – не только спортивные соревнования, но и крупные городские праздники и концерты. На данный момент, вслед за тренировочным кортом, идет монтаж современных амортизирующих хоккейных бортов, — рассказали в региональном правительстве.

После установки бортов, на арену нанесут износоустойчивую краску и зальют коробку. Ледозаливочные машины на ЛДС уже доставили.

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