В Новосибирске эвакуатор забрал с улицы машину с собакой внутри. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Новосибирске машину эвакуировали на штрафстоянку с собакой внутри. Инцидент случился в среду, 21 декабря на улице Кирова.

— Сотрудник ДПС зарегистрировал нарушение правил парковки, составил акт передачи транспортного средства и передал его сотрудникам службы эвакуации. В процессе эвакуации и перемещения транспортного средства к сотрудникам Госавтоинспекции никто не обращался с вопросами и жалобами, — пояснили КП-Новосибирск в Госавтоинспекции по Новосибирску.

В ведомстве добавили, что нарушений в действиях сотрудников Госавтоинспекции не было. Упоминаний о животных в правилах эвакуации не значится.

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