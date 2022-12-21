В Новосибирске эвакуатор забрал с улицы машину с собакой внутри.
Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
В Новосибирске машину эвакуировали на штрафстоянку с собакой внутри. Инцидент случился в среду, 21 декабря на улице Кирова.
— Сотрудник ДПС зарегистрировал нарушение правил парковки, составил акт передачи транспортного средства и передал его сотрудникам службы эвакуации. В процессе эвакуации и перемещения транспортного средства к сотрудникам Госавтоинспекции никто не обращался с вопросами и жалобами, — пояснили КП-Новосибирск в Госавтоинспекции по Новосибирску.
В ведомстве добавили, что нарушений в действиях сотрудников Госавтоинспекции не было. Упоминаний о животных в правилах эвакуации не значится.
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