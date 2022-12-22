В Новосибирске многодетная гадалка получила срок за кражу золота при снятии порчи

Многодетная мать в девятый раз попалась на мошенничестве Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Новосибирске молодая мать семерых детей получила срок за девятое по счету преступление – кражу золота под видом снятия порчи. Подробности приговора рассказали КП-Новосибирск в апелляционном отделе прокуратуры Новосибирской области.

Кража произошла 5 августа 2021 года у дома по улице Нижегородская. 30-летняя подсудимая подошла к прохожей и стала убеждать, что «на нее наложена порча». Женщины сели на лавочку, где потерпевшая по наказу шарлотанки сняла с себя золотую цепочку с кулоном и серьги на сумму в 27 тысяч рублей, а гадалка завернула их в салфетку и подменила на другую – с камнями. Убедив женщину развернуть салфетку только через три дня, подсудимая скрылась с места преступления.

Потерпевшая обратилась в полицию, следователи возбудили уголовное дело о мошенничестве с причинением значительного ущерба. В декабре 2021 года гадалку задержали и поместили в СИЗО с учетом восьми судимостей за мошенничество и кражу. 31-летняя подсудимая имеет на иждивении 7 детей и образование в три класса школы.

- Потерпевшая не возражала против рассмотрения дела в особом порядке. Октябрьский районный суд назначил подсудимой 3 года и 5 месяцев колонии общего режима, Новосибирский областной суд отклонил апелляцию и оставил наказание в силе. Приговор вступил в законную силу, – сообщила КП-Новосибирск прокурор апелляционного отдела прокуратуры Новосибирской области Екатерина Махова.

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