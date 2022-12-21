В Новосибирской области открыли вторую ледовую переправу.
Фото: Олег УКЛАДОВ
В Новосибирской области открыли вторую ледовую переправу. Об этом рассказали в региональном МЧС.
— Общая протяжённость ледовой дороги в одну сторону составляет 4, 3 км. Движение по ней осуществляется по двум полосам, ширина каждой из которых 20 метров. Толщина льда составляет 65 см и выше, максимально допустимая нагрузка транспорта — 10 тонн, — сообщили в МЧС.
Переправа соединит поселок Ордынское и село Нижнекаменка. Проехать по ней можно с девяти утра до шести вечера. Там будут дежурить два спасательных поста.
Напомним, с 7 декабря в Ордынском районе Новосибирской области уже работает ледовая трасса между поселками Спирино и Чингис.
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