Так выглядела школа №57 до сноса здания в этом году. Фото: мэрия Новосибирска

В Новосибирске нашли подрядчика на строительство школы №57 на улице Авиастроителей. Цена контракта — более 727 миллионов рублей. Причем подрядчика нашли не через торги. Те должны были состояться 5 декабря, однако никто не подал заявку.

— Мы направили письма организациям строительной отрасли, имеющим опыт в строительстве таких объектов, с просьбой выразить намерение о готовности выполнения работ и заключения контракта по цене, не превышающей цену несостоявшихся торгов, и на условиях, предусмотренных извещением о проведении закупки, — рассказал заммэра, начальник департамента строительства и архитектуры Алексей Кондратьев. — В настоящее время на основании полученного согласия подрядчика проект муниципального контракта проходит стадию согласования в соответствии с законодательством о муниципальных закупках. Планируемый срок заключения муниципального контракта — до 26 декабря 2022 года.

Здание школа №57 запланировано четырехэтажным, сложной формы из-за особенностей грунта. Кроме стандартных классовых комнат и помещений для допобразования, в школе предусмотрены помещения для хореографии, студии телевидения и звукозаписи, а также спортивными сооружениями на территории.

Планируется, что школу сдадут в эксплуатацию в 2024 году.

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