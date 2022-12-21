В Новосибирске на 30 рублей подорожала социальная транспортная карта

В Новосибирске социальная транспортная карта подорожала на 30 рублей. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Новосибирске социальная транспортная карта подорожала на 30 рублей. Об этом сообщили в МУП «Пассажиртрансснаб».

Карту уже можно оформить на 2023 год. Стоимость ее месячной активации составит 230 рублей, это больше нынешней стоимости на 15%.

Активировать карту и пополнить ее счет можно в терминалах «Квартоплат», которые есть в том числе на станциях метро. Кроме этого, оплатить ее можно в кассах центра обслуживания транспортных карт, в ЖЭУ, ТСЖ и ООО «Тагма».

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, что в декабре 2022 года в Новосибирске до 30 рублей подорожает проезд в общественном транспорте. Это коснется троллейбусов, автобусов и трамваев, а также метро.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Новосибирске проезд в общественном транспорте подорожал до 30 рублей

Повышение затронуло автобусы, троллейбусы, трамваи (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер