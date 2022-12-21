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НовостиПроисшествия21 декабря 2022 11:20

В Новосибирске «Тойота» насмерть сбила пенсионерку

ДТП случилось в Первомайском районе города
Галина СИМОНОВА
В Новосибирске иномарка сбила пенсионерку, переходившую дорогу. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирску

В Новосибирске иномарка сбила пенсионерку, переходившую дорогу. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирску

В Новосибирске иномарка сбила пенсионерку, переходившую дорогу. ДТП случилось в Первомайском районе города.

— В 15:20 24-летний водитель автомобиля Тoyota ехала по улице Героев революции в сторону улицы Баумана. Напротив дома № 72 на улице Героев революции он сбил 62-летнюю женщину, переходившую дорогу не по пешеходному переходу, — сообщили в Госавтоинспекции.

Пенсионерка получила травмы, несовместимые с жизнью. На месте работал экипаж ДПС.

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