В Новосибирске ищут стрелка для работы в охрану за 20 тысяч

Стрелку предлагается зарплата 18-20 тысяч. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Исследовательский центр сервиса по поиску работы «Зарплата.ру» опубликовал список самых необычных вакансий декабря. В перечень вошли вполне тривиальные предложения о работе, вроде лепщика пельменей или фитнес-бармена, так и нестандартные.

Так, например, отделение военизированной охраны №1 Управления по СФО ЦООП (филиал) ФГУП Охрана ищет стрелка для охраны объекта. Все, что нужно соискателю для возможности трудоустройства, — умение работать в коллективе и отсутствие медицинских противопоказаний. Организация сама готова обучить будущего сотрудника. График работы сутки через трое. Зарплата 18-20 тысяч рублей.

Также среди необычных вакансий оказался аниматор хоррор-квестов. В его обязанности будет входить администрирование, работа актером во время прохождения командами квестов, а также сбор и уборка локаций. Оплата договорная.

Еще одна нечасто встречающаяся вакансия — эмальер. Ювелирный завод ищет человека с опытом работы 1-3 года, который будет заниматься росписью ювелирных изделий и сувенирной продукции. Наличие художественного образования приветствуется. Также работодатель указал, что на заводе очень строгая трудовая дисциплина и опоздания не приветствуются. За работу эмальером предлагается зарплата до 50 тысяч рублей.

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