Сибирячка выиграла 16 килограммов мандаринов от «Комсомолки»

Пенсионерка выиграла 16 килограмм мандаринов. Фото: Наталья ТРЕТЬЯКОВА

КП-Новосибирск объявляла конкурс «Мандариновое настроение с «Комсомолкой». Будущий победитель должен был вырезать как можно больше газетных купонов, минимум - 16 штук. Главный приз - 16 кило мандаринов.

И вот мы подводим итоги.

Наши победители

Ольга Васильевна Хохлова

Раиса Сергеевна Олейникова

Алла Васильевна Иванова

Николай Николаевич Буравлев

Надежда Андреевна Демидова

Одним из счастливчиков стала 75-летняя Раиса Сергеевна Олейникова из рабочего поселка Краснообск. Она первая получила приз. Женщина всю жизнь работала заведующей библиотекой в Академгородке. Раиса Сергеевна рассказала, почему решила участвовать в акции.

- Я читаю «Комсомолку», мне кажется, уже вечность. Когда увидела ваше объявление, решила сделать своей девятилетней внучке подарок. Она учится в частной школе, и у нее в конце месяца будет выступление. Внучка играет Герду в спектакле «Снежная королева», - рассказала КП-Новосибирск Раиса Олейникова, финалистка конкурса. - Ей после спектакля и подарю мандарины. Представляю радость детей!

Раиса Сергеевна говорит, что ее секрет победы - это безграничная любовь к внучке. Женщине удалось собрать 30 купонов. Она заняла второе место. Читательнице «Комсомолки» вручили 16 килограммов мандаринов и набор книг. Остальных победителей мы ждем в редакции, награждение пройдет 23 декабря в 15.00 по адресу: ул. Советская, 64, 10-й этаж.

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