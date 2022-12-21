Суд начал рассматривать дело о взятке бывшей замглавы УФССП Кирилловой

Суд начал рассматривать дело экс-заместителя главы ФССП Новосибирской области Елены Кирилловой. Фото: УФССП / Олег ЗОЛОТО

Ленинский районный суд начал рассматривать дело экс-заместителя главы ФССП Новосибирской области Елены Кирилловой. Ее обвиняют в получении взятки в 50 тысяч рублей.

— Суд приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении Елены Кирилловой по обвинению в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 285 УК РФ, части 3 статьи 290 УК РФ, — сообщили в суде.

В суде огласили обвинительное заключение, дело было отложено до 13 января 2023 года.

Напомним, Елену Кириллову задержали в январе 2022 года. По версии следствия, в 2018 году, когда она занимала должность начальника Ленинского отдела ФССП, то за 50 тысяч согласилась снять должнику ограничение на выезд за границу. Позже стало известно и о втором эпизоде: в 2019 году она вынесла постановление о снятии временного ограничения на выезд из страны с другого должника.

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