В Искитиме пропал пенсионер без фаланги указательного пальца на правой руке

У Александра есть особая примета — отсутствие фаланги на указательном пальце правой руки. Фото: "Поисковый отряд ЛизаАлерт Новосибирской области"

В Искитиме пропал 66-летний Александр Петров. Пенсионер вышел из дома 20 декабря и больше его никто не видел. У Александра есть особая примета — отсутствие фаланги на указательном пальце правой руки.

— Мужчина ранее уходил. Буквально в начале декабря было заявление о его пропаже, была заявка к нам в отряд. Ребята приехали на месте, одна из наших поисковых групп дедушку нашла. Дезориентирован, проблемы с памятью, постоянно стремиться куда-то уехать. В прошлый раз заявка к нам поступила в день пропажи, поэтому удалось найти его достаточно быстро. В этот раз стало известно о том, что он потерялся, буквально час назад. А ушел он из дома вчера после пятнадцати часов. Может находиться как в Искитиме, так и путешествовать на электричке в различных направлениях, в том числе приехать в Новосибирск, — рассказала КП-Новосибирск руководитель ПСО «ЛизаАлерт Новосибирской области» Алеся Яблонских.

Приметы: рост 160 см, худощавое телосложение, карие глаза, волосы седые, короткие.

В день пропажи был одет в серо-голубую куртку, черное трико, черные сапоги дутыши и черную вязаную шапку.

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