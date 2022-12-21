Мэрия Бердска выкупит здание за 8 миллионов под опорный пункт полиции

В собственность города здание перейдет до 31 декабря 2022 года. Фото: мэрия Бердска

В микрорайоне Белокаменный в Бердске появится опорный пункт полиции. Здание под него муниципалитет выкупит у застройщика за 8 миллионов рублей. Строительство же объекта было инициировано по просьбе жителей микрорайона. об этом сообщили в мэрии Бердска.

Опорный пункт разместится по адресу переулок Белокаменный, 7/2. Площадь здания составляет чуть больше 58 квадратов.

В собственность Бердска оно перейдет до 31 декабря текущего года. И.о. главы города Владимир Захаров уже подписал соответствующее постановление на выделение из бюджета 8 миллионов рублей.

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