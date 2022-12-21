Рецидивист с Алтайского края порезал новосибирца в кафе и сбежал на малую родину. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирске в больницу в тяжелом состоянии доставили 55-летнего мужчину. Врачи диагностировали у него несколько ножевых ранений. Пострадавший пояснил, его порезал знакомый. Мол, между ними произошел конфликт. Агрессором сразу заинтересовались в полции.

– По подозрению в совершении тяжкого преступления был задержан 39-летний житель Алтайского края. Выяснилось, что подозреваемый 10 декабря находился в одном из заведений общепита в Кировском районе Новосибирска. Там поссорился со знакомым. В ходе конфликта нанес ему несколько ножевых ранений. После чего сбежал в соседний регион, – уточнили в ГУ МВД по Новосибирской области.

Полицейские, получив данные о злоумышленнике, отправились в служебную командировку в Новоалтайск. Там агрессора поймали по месту проживания. Задержанный оказался рецидивистом – уже был судим за разбой и кражу.

На сибиряка возбудили уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Его заключили под стражу.

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