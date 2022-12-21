Сбербанк и авиакомпания NordStar запустили сервис SberPay для покупки билетов

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Для покупки билетов через SberPay нужно выбрать этот способ оплаты, отсканировать QR-код или ввести номер телефона для отправки уведомлений в мобильное приложение. После появления заказа в разделе «Платежи» нужно лишь подтвердить операцию, при этом клиенту не требуется вводить данные карты – расчет осуществляется напрямую со счета пассажира.

Дмитрий Солнцев, председатель Сибирского банка ПАО Сбербанк:

- Сбер непрерывно совершенствует свои продукты и услуги, ведь комфорт клиентов – одна из его приоритетных задач. Сегодня авиаперелеты крайне востребованы, поэтому возможность оплаты в пару кликов в мобильном приложении – отличный шаг для упрощения процедуры. Нам было важно сделать доступным сервис бесконтактной оплаты для тех клиентов, кто привык рассчитываться с помощью телефона.