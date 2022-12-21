«Громкий звук разбудил взрослых»: Многодетная семья чудом спаслась в ночном пожаре в селе Корнилово под Новосибирском

Многодетная семья чудом спаслась в ночном пожаре в селе Корнилово под Новосибирском. Фото: ГУ МЧС НСО.

В ночь на среду, 21 декабря, в селе Корнилово загорелся дом многодетной семьи. Люди чудом выжили. Спас их вовремя сработавший пожарный извещатель. Подробности рассказали в ГУ МЧС по Новосибирской области.

– Сигнал о ЧП поступил в ЕДДС в 03:24. На место незамедлительно выехали силы пожарной охраны. В доме, где началось возгорание, проживала многодетная семья из 8 человек. Известно, что сработал датчик на задымление в доме. Он начал издавать громкий звук, который и разбудил взрослых. Родители вместе с детьми в возрасте от 1 года до 16 лет быстро покинули дом, – уточнили в ведомстве.

Никто из семьи сибиряков не пострадал. Когда на место прибыли пожарные, из-под крыши строения шел дым. До прибытия огнеборцев распространение пламени сдерживали добровольцы.

Потушили пожар за 9 минут. Огонь повредил перекрытие на потолке на площади 15 квадратов.

Предварительная версия возгорания – неисправность или неправильное устройство дымовой трубы. Точную причину случившегося установят дознаватели МЧС.

Погорельцы пока разместились у родственников. В местной администрации решают вопрос об оказании помощи многодетной семье.

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