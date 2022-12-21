В Новосибирске на парковке загорелась иномарка. Фото: "АСТ-54".

Утром в среду, 21 декабря, в Новосибирске вспыхнула припаркованная иномарка. Пожар на видео сняли очевидцы.

– На парковке перед домом на Потанинском переулке загорелась машина Daewoo Matiz, – уточнили в группе «АСТ-54».

На видео видно, что пламя вырвалось из-под капота и почти полностью охватило легковушку. Потушили огонь пожарные. Со слов очевидцев, они оперативно прибыли на место. Что стало причиной возгорания, установит экспертиза.

В результате ЧП никто не пострадал.

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