Минздрав опроверг эпидемию гриппа и ОРВИ в Новосибирске. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Новосибирске Минздрав опроверг начало эпидемии гриппа и ОРВИ. При этом число заболевших в регионе стремительно растет. По словам замминистра здравоохранения Новосибирской области Елены Аксеновой, в регионе пока фиксируют только превышение эпидпорога по ОРВИ. Его фиксируют в течение нескольких последних недель.

– Видим увеличение почти вполовину от обычного значения, поэтому достаточно большая нагрузка на систему здравоохранения. Радует, что больше 60% случаев – легкое течение, – сказала во время прямого эфира Елена Аксенова.

Ранее КП-Новосибирск со ссылкой на Роспотребнадзор писала, что в НСО резко выросло число заболевших ОРВИ и гриппом. Сибиряков призывают соблюдать меры профилактики и не выходить на работу заболевшими.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber