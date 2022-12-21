Мертвую 66-летнюю пенсионерку нашли под окнами высотки в Калининском районе Новосибирска

Мертвую 66-летнюю пенсионерку нашли под окнами высотки в Заельцовском районе Новосибирска. Фото: "АСТ-54".
В Новосибирске на улице Кропоткина прохожие нашли женщину без признаков жизни. Она лежала под окнами высотки №132/1. Очевидцы вызвали медиков. Те зафиксировали смерть женщины.
– По факту обнаружения тела 66-летней женщины проверку проводит Заельцовский межрайонный следственный отдел. Устанавливаются обстоятельства произошедшего, – прокомментировали случившееся КП-Новосибирск в СК РФ по Новосибирской области.
После проверки в СК примут решение в соответствии с законом.
Известно, что ЧП произошло во вторник, 20 декабря.
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