Мертвую 66-летнюю пенсионерку нашли под окнами высотки в Калининском районе Новосибирска

Мертвую 66-летнюю пенсионерку нашли под окнами высотки в Заельцовском районе Новосибирска. Фото: "АСТ-54".

В Новосибирске на улице Кропоткина прохожие нашли женщину без признаков жизни. Она лежала под окнами высотки №132/1. Очевидцы вызвали медиков. Те зафиксировали смерть женщины.

– По факту обнаружения тела 66-летней женщины проверку проводит Заельцовский межрайонный следственный отдел. Устанавливаются обстоятельства произошедшего, – прокомментировали случившееся КП-Новосибирск в СК РФ по Новосибирской области.

После проверки в СК примут решение в соответствии с законом.

Известно, что ЧП произошло во вторник, 20 декабря.

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