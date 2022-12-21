В Новосибирской области утвердили бюджет на 2023 год

Бюджет Новосибирской области принят с дефицитом в 45 миллиардов рублей. Фото: Евгений КОЧКИН

Бюджет Новосибирской области на 2023 год окончательно принят с дефицитом в 45 миллиардов рублей. Его утвердили депутаты Заксобрания региона в среду, 21 декабря, на последней сессии в 2022 году.

Напомним, плановые доходы составили около 260 миллиардов рублей, расходы – более 305 миллиардов. Дефицит составил почти 15 % от доходной части.

Губернатор Андрей Травников на конференции по итогам года объяснял, что доходы региона выросли. Поэтому те средства, которые не получится освоить в 2022 году, перекроют дефицит 2023 года.

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