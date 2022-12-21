Дети были дома одни. Фото: скриншот из видео "АСТ-54"/ соцсети

Стали известны детали пожара, в котором погибли дети в Новосибирске. Напомним, что трагедия произошла днем 20 декабря в Первомайском районе. 24-летняя мать оставила годовалую дочку и двухлетнего сына с подругой, сама ушла на работу. «Няня» же отправилась наводить красоту, на ресницы. Она закрыла детей в квартире.

Причину пожара предстоит установить следователям. Есть предположение, что возгорание началось с дивана.

- Скорее всего, загорелся диван, на котором и сидели дети, - рассказал КП-Новосибирск источник, знакомый с ситуацией.

СК уже возбудил уголовное дело по статье «Убийство малолетних».

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