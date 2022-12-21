Водитель Mitsubishi погиб в страшном столкновении с «Камазом» на трассе под Новосибирском. Фото: ГИБДД по НСО.

В среду, 21 декабря, в Коченевском районе Новосибирской области произошло смертельное ДТП. На трассе Р-254 «Иртыш» с грузовиком столкнулась легковушка. Подробности рассказали в Госавтоинспекции по региону.

– Примерно в 9:40 мужчина 1969 года рождения за рулем Mitsubishi ехал по автодороге Р-254 «Иртыш» со стороны города Омска в сторону Новосибирска. На 1378 км при неустановленных обстоятельствах столкнулся со встречным автомобилем «КамАЗ», – уточнили в ГИБДД по НСО.

Столкновение стало фатальным для водителя легковушки. Он погиб на месте от полученных травм.

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