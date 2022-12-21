«Ростелеком» обеспечил сотовой связью и интернетом отдаленные населенные пункты Сибири

Фото: Департамент внешних коммуникаций МРФ «Сибирь»

Базовые станции, обеспечивающие сотовую связь и высокоскоростной интернет, построены в 117 малонаселенных пунктах, где проживает от 100 до 500 человек.

Больше всего станций компания запустила в Новосибирской области. Доступ к цифровым услугам здесь появился у жителей 29 сел Коченевского, Маслянинского, Купинского, Сузунского, Доволенского и других районов.

Также сотовой связью и беспроводным интернетом обеспечены села Иркутской области (10), Кузбасса (10), Красноярского края (17), Республики Бурятии (5), Республики Хакасия (3), Томской области (4), Алтайского края (18), Республике Алтай (2) и Омской (19) области.

- Новейшая оптическая инфраструктура не только гарантирует надежную связь в населенных пунктах, участвующих в проекте, но и упростит цифровизацию сел, расположенных вблизи построенных линий. В этом году «Ростелеком» через специальный сайт начал прием заявок на доступ к объектам УЦН от других операторов. Такой подход позволит ускорить развитие интернет-технологий в сельской местности, - отметил Николай Зенин, вице-президент, директор Новосибирского филиала ПАО «Ростелеком».

Реализация второго этапа проекта УЦН, который является частью национальной программы «Цифровая экономика», началась в 2021 году. Первой в России заработала станция в деревне Редкое Называевского района Омской области. Сейчас мобильная голосовая связь четвертого поколения (4G/LTE) и Wi-Fi стали доступны в 326 малонаселенных деревнях Сибири.