В Новосибирске задержанный директор «Подземки» Александр Гинтер вернулся на работу

Задержанный директор «Подземки» вернулся на работу. Фото: стоп-кадры АСТ-54.

Директор лофт-парка «Подземка» Александр Гинтер, которого 20 декабря увели люди в масках, вернулся на работу целым и невредимым. Информацию об этом КП-Новосибирск подтвердила менеджер заведения.

Напомним, во вторник арт-директор клуба Платон Гудков сообщил в соцсетях о задержании начальника. После этого менеджер заявила в группе клуба в социальной сети «ВКонтакте» о том, что Гинтера похитили четыре человека, не показав удостоверений.

– Сотрудники «Подземки» обзвонили все отделы МВД, однако ни в одном из них информации о нахождении Гинтера не подтвердили, – отвечали администраторы в комментариях.

На вопрос КП-Новосибирск о реальных причинах исчезновения предпринимателя в администрации заведения от комментариев отказались.

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