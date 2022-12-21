В Новосибирске заболеваемость гриппом и ОРВИ за неделю выросла на 46,5%. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Рост заболеваемости гриппом и ОРВИ продолжается в Новосибирской области. За период с 12 по 18 декабря в регионе выявили свыше 45 тысяч новых случаев. Данные привели в Роспотребнадзоре по НСО.

По данным ведомства, 45 793 случаев заболевания ОРВИ, выявленные за неделю, превышают показатель прошлой недели на 14 538 случаев. В Роспотребнадзоре уточнили, что тогда в регионе было зафиксировано 31 257 пациентов с ОРВИ. Основная часть заболевших – взрослые, а также дети от 7 до 14 лет.

– Кроме того, в регионе зарегистрировали 143 случая гриппа. За предыдущую неделю было выявлено 72 случая, – добавили в Роспотребнадзоре.

Привито от гриппа 51% населения НСО.

В Роспотребнадзоре напомнили, что в период подъема заболеваемости важно соблюдать профилактические меры. Необходимо носить маску, применять антисептик, мыть руки. А при первых симптомах болезни обращаться к врачу. Самолечение недопустимо. Кроме того, в ведомстве призвали заболевших не выходить на работу, чтобы не заражать других людей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber