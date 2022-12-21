Признание гражданина инвалидом. Очно или заочно?

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С 1 июля 2022 года согласно Постановлению Правительства РФ от 5 апреля 2022 года № 588 «О признании лица инвалидом» гражданин имеет право выбирать форму проведения медико-социальной экспертизы - очную либо заочную. Экспертиза проводится в заочной форме, без присутствия гражданина, и в очной форме, когда гражданин должен быть опрошен и осмотрен. Во всех случаях всегда тщательно изучаются медицинские документы, после чего выносится экспертное решение.

Постановление предполагает обязательное письменное высказывание пациента о предпочтительной форме проведения экспертизы. Если гражданин хочет проходить освидетельствование заочно и после изучения направления на МСЭ у экспертов не возникает вопросов, то проводится заочная экспертиза. Гражданин уведомляется о поступлении направления в бюро МСЭ, о форме проведения и о способе получения документов-результатов.

Если же гражданин захотел проходить экспертизу заочно, но у экспертов возникли вопросы по представленным медицинским документам либо имеется необходимость пройти обследование на специальном диагностическом оборудовании, а также если нужно подобрать техническое средство реабилитации, которое требует уточнения характеристик (например, размеров - для кресла-коляски это высота подножки и спинки и т. д.), то эксперты имеют право пригласить гражданина на очное освидетельствование. Дата и время проведения экспертизы обязательно согласовываются с пациентом. Гражданин должен прибыть на освидетельствование, если он может сделать это физически, если нет - врачи по МСЭ выезжают к нему на дом для осмотра и вынесения объективного решения.

Если у вас возникли вопросы, связанные с медико-социальной экспертизой, вы можете:

- обратиться по телефону Единого контакт-центра: 8-800-6-000-000

- направить письмо по почтовому адресу ФКУ «ГБ МСЭ по Новосибирской области» Минтруда России: 630015, г. Новосибирск, ул. Королева, 40, корп. 20

- направить обращение на сайте www.54.gbmse.ru