Новосибирцы показали фото последствий снегопада в городе

Возле мэрии к полуночи не было ни снежинки. Фото: предоставлено читателями.
Новосибирцы пожаловались на трудности передвижения по городу после снегопадов. Еще накануне днем автомобили встали в пробки из-за каши на дорогах, а проезжавшая спецтехника сгребала кучи снега к обочинам. Из-за этого пешеходам приходилось перешагивать через сугробы.
Тротуары по большей части тоже освободили от снега.
Фото: Виктория МИНАЕВА
– На проспекте Дзержинского невозможно ходить по тротуару – дорогу-то очистили, но весь снег сгребли к ее краям, где проход для пешеходов. Через огромные сугробы приходится перелезать, – пожаловалась читательница КП-Новосибирск.
Во дворах горожанам приходится самим прокладывать себе дорогу. Однако проблемы есть и в украшенном светящимися скульптурами центре города.
Снег сгребают к краям дорог.
Фото: Виктория МИНАЕВА
Несмотря на то, что мэр дал поручение убираться круглосуточно, как заметили горожане, машины только к полуночи выехали колонной на площадь Ленина, чтобы вывезти снег.
Напомним, ранее прокурор Новосибирской области взял под свой контроль уборку снега в регионе.
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