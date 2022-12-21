Новосибирцы показали фото последствий снегопада в городе

Возле мэрии к полуночи не было ни снежинки. Фото: предоставлено читателями.

Новосибирцы пожаловались на трудности передвижения по городу после снегопадов. Еще накануне днем автомобили встали в пробки из-за каши на дорогах, а проезжавшая спецтехника сгребала кучи снега к обочинам. Из-за этого пешеходам приходилось перешагивать через сугробы.

Тротуары по большей части тоже освободили от снега. Фото: Виктория МИНАЕВА

– На проспекте Дзержинского невозможно ходить по тротуару – дорогу-то очистили, но весь снег сгребли к ее краям, где проход для пешеходов. Через огромные сугробы приходится перелезать, – пожаловалась читательница КП-Новосибирск.

Во дворах горожанам приходится самим прокладывать себе дорогу. Однако проблемы есть и в украшенном светящимися скульптурами центре города.

Снег сгребают к краям дорог. Фото: Виктория МИНАЕВА

Несмотря на то, что мэр дал поручение убираться круглосуточно, как заметили горожане, машины только к полуночи выехали колонной на площадь Ленина, чтобы вывезти снег.

Напомним, ранее прокурор Новосибирской области взял под свой контроль уборку снега в регионе.

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