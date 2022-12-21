Жильцы дома на Бронной в Новосибирске вызвали спасателей из-за трупного запаха, исходившего из квартиры. Фото: МАСС.

Жильцов дома на улице Бронной в Новосибирске встревожил отвратительный запах. Он исходил из одной квартиры. Дверь в нее была заперта. На звонки и стуки никто не реагировал. Новосибирцы вызвали спасателей.

– В 23:40 20 декабря сотрудники службы спасения прибыли на место в Кировский район города. Обеспечили в квартиру доступ полицейским, – говорится в сводке МАСС.

Страшные догадки жильцов, к счастью, не подтвердились. В квартире никого не оказалось. А трупный запах источало испортившееся мясо.

Спасатели завершили работы в 00:06.

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