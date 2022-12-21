Следователи возбудили уголовное дело после гибели двухлетнего мальчика и годовалой девочки на пожаре в Новосибирске. Фото: "Моя Первомайка".

В Новосибирске следователи возбудили уголовное дело после трагедии в Первомайском районе города. Там на пожаре погибли двое детей: двухлетний мальчик и годовалая девочка. Уголовное дело возбудили по пунктам «а, в» ч. 2 статьи 105 УК РФ «Убийство малолетних».

– Следствие установило, что днем 20 декабря в квартире в Первомайском районе города произошел пожар. В результате возгорания погибли дети. Предварительно известно, что девочку и мальчика оставили без присмотра, – говорится в сообщении СК РФ по Новосибирской области.

С места ЧП изъяли образцы веществ и предметы. Они нужны для пожарно-технической экспертизы. Исследование определит причину и источник возгорания.

Также назначена судмедэкспертиза. Она установит причину смерти маленьких брата и сестры.

Ранее сообщалось, что малыши задохнулись от газа.

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