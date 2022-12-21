В Новосибирске встретили 100 детей, приехавших из Беловодска ЛНР. Фото: Телеграм-канал Анатолий Локоть.

В среду, 21 декабря, на вокзале «Новосибирск-Главный» встретили 100 школьников из Беловодского района Луганской Народной Республики. Дети приехали в город на праздник «Новосибирск — Новогодняя столица России». Ребятишек встретил мэр города Анатолий Локоть.

– Их ждёт интересная и насыщенная программа, участие в праздничных мероприятиях, посещение музеев и новосибирского Театра оперы и балета, – перечислил градоначальник.

По его мнению, главное, чтобы дети получили яркие эмоции и впечатления от поездки. А потом привезли домой прекрасное настроение.

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