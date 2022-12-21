Эксперт пояснил новосибирцам, как правильно выбирать ёлочные игрушки. Фото: Олег ЗОЛОТО

До главного зимнего праздника осталось несколько дней. Самое время подготовиться к нему, в том числе украсить ёлку. Как верно выбрать для неё игрушки, пояснила руководитель компании по их производству Светлана Емельянова. Она пояснила, как отличить игрушку ручной работы от машинной. Некоторые такие украшения преподносят как хенд-мейд, но зачастую это обман. По словам эксперта, игрушки ручной работы так или иначе отличаются друг от друга. А вот ели узор на них одинаковый, значит это печать.

– Рукой художника каждый шарик отличается: где-то лицо потолще, потоньше, где-то веточки по-другому расположены. При выборе стоит обратить внимание на эти детали, — рассказала Емельянова NEWS.ru.

По словам специалиста, более праздничной новогоднюю ель сделают шары с ручной росписью. К ним можно добавить пластика, однотонных игрушек. Все это создаст уютное зимнее настроение.

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