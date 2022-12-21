Пластический хирург рассказал новосибирцам, можно ли бесследно избавиться от родинок на лице. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Пластический хирург Андрей Копасов рассказал, можно ли бесследно удалить родимые пятна на лице. Оказалось, что это невозможно. После удаления, по словам медика, на коже останутся рубцы. Размер их зависит от самого образования: чем оно меньше, тем менее заметен будет шрам.

– На место раневой поверхности наложат шов. После операции за ним нужно будет ухаживать. В большинстве случаев бесследно удалить родимое пятно не получится — останется рубец, — рассказал врач NEWS.ru.

Пластический хирург уверен, что перед тем, как принять решение об операции, нужно оценить все риски. А также проконсультироваться с врачом. В случае, если родинка поменяла цвет, часто травмируется, необходим осмотр онкодерматолога.