Жуткие пробки в 8 баллов сковали новосибирские улицы утром 21 декабря . Фото: Алексей БУЛАТОВ

Снежным утром 21 декабря Новосибирск встал в восьмибалльных пробках. На дорогах сегодня снег, гололед и аварии. Информация о заторах показана на сайте «2ГИС».

Сильные заторы на улицах Большой, Широкой, Станционной и проезде Энергетиков. Пробка на Димитровском мосту. Не проехать по Станиславского, Ватутина и Котовского. Аварии и сильные пробки на Титова, Немировича-Данченко. Красным горят улицы Троллейная, Сибиряков-Гвардейцев, Петухова, Блюхера, проспект Карда Маркса и площадь Лыщинского. Затор на Октябрьском мосту.

На правом берегу не проехать по Большевистской, Добролюбова, Никитина и Кирова. Заторы на Октябрьской магистрали, Красном проспекте, улицах Кошурникова и Бориса Богаткова. ДТП и пробка на Дуси Ковальчук.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber