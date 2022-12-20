Новосибирцев начали прививать назальной вакциной от коронавируса. Фото: Правительство НСО

Новосибирцев начали прививать назальной вакциной от коронавируса. Первую партию насадок-распылителей в количестве 200 штук доставили в регион на прошлой неделе. Часть из них уже поступила в медучреждения. Например, одной из первых в НСО их получила поликлиника № 2. Вводить через нос будут «Спутник V».

— Разработчики считают, что именно такой способ позволяет сформировать еще и местный иммунитет. То есть эта вакцина при ведении через нос формирует иммунитет в месте подачи — на слизистой носоглотки. Методы друг друга дополняют: стартовая вакцинация должна быть в виде инъекций, а при повторном введении препарата для многих людей интраназальный способ будет более приемлемым, — отметила главный вакцинолог Новосибирской области Татьяна Ивлева.

При ведении через нос формирует иммунитет в месте подачи — на слизистой носоглотки. Фото: Правительство НСО

Схема введения вакцины такая же, как и в стандартном варианте с уколом. Вводится первый компонент, а через 21 день — второй.

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