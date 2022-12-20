Видео смертельного ДТП с фурой под Новосибирском появилось в соцсетях

В соцсетях появилось видео момента жесткого ДТП в Чановском районе Новосибирской области. Фото: "Инцидент Новосибирск"

В соцсетях появилось видео момента жесткого ДТП в Чановском районе Новосибирской области. Напомним, во вторник, 20 декабря, там столкнулись фура и «Хонда Фрид».

— 36-летний водитель «Хондой Фрид» ехал по трассе Иртыш«. На 1073 км автодороги он выехал на встречную полосу в попытке обгона, но не справился с управлением и столкнулся с грузовиком «Вольво», — уточнили в Госавтоинспекции.

Водитель легковушки погиб на месте от полученных травм.

На кадрах ролика, опубликованного в паблике «Инцидент Новосибирск», видно, что водителю «Хонды» удалось обогнать один грузовик, однако при попытке встроиться в поток перед ним, машину занесло и выбросило на встречку, где ехала еще одна фура.

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