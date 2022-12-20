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НовостиПроисшествия20 декабря 2022 17:46

На трассе в Новосибирской области в ДТП с грузовиком погиб водитель «ВАЗа»

В аварии пострадали еще два пассажира легковушки
Надежда КАСЬЯНОВА
Водитель отечественной легковушки получил травмы несовместимые с жизнью. Фото: Госавтоинспекция по НСО

Водитель отечественной легковушки получил травмы несовместимые с жизнью. Фото: Госавтоинспекция по НСО

В Убинском районе Новосибирской области произошло смертельное ДТП. На трассе «Иртыш» столкнулись грузовик и «ВАЗ». Произошла авария вечером во вторник, 20 декабря.

— 22-летний водитель за рулем автомобиля «ВАЗ 2121» двигался со стороны села Убинское в сторону села Крещенское. В пути следования при пересечении трассы «Иртыш» он выехал на перекресток, не предоставив преимущество в движении грузовому автомобилю DAF с полуприцепом, — рассказали в Госавтоинспекции по региону.

Водитель отечественной легковушки получил травмы несовместимые с жизнью и скончался на месте аварии. Также в больницу доставили двух 25-летних пассажиров «ВАЗа», один из которых находился в тяжёлом сосстоянии.

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