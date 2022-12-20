Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваСпецпроектыНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНедвижимость НовосибирскаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваСпецпроектыНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНедвижимость НовосибирскаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Новосибирск
-6°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество20 декабря 2022 16:03

Мэрия Новосибирска опубликовала проект застройки нижней зоны Академгородка

Под застройку планируют отдать три участка
Галина СИМОНОВА
Мэрия Новосибирска опубликовала проект застройки нижней зоны Академгородка.

Мэрия Новосибирска опубликовала проект застройки нижней зоны Академгородка.

Фото: Светлана Макеева

Мэрия Новосибирска опубликовала проект застройки нижней зоны Академгородка. Застраивать там планируется три участка: на них снесут аварийные бараки и, в перспективе, построят многоэтажки.

Первый участок, который планируется застроить, находится на территории улиц Российской, Героев Труда и Рубиновой. Сейчас там на площади более 24 тысяч квадратных метров расположено девять многоквартирных домов. Второй участок охватывает территории улиц Российской, Рубиновой, Шатурской и Гнесиных. Его площадь — более 36 тысяч квадратных метров, на которых построено 12 домов. А третий участок, площадью более 17 тысяч квадратных метров, находится на улице Иванова. На нем расположены шесть домов.

Помимо новых жилых домов, на участках планируют построить административные здания, магазины и пункт полиции. Застройщика будут определять с помощью аукциона. Реализовать проект должны до 2028 года.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер