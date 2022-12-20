Мэрия Новосибирска опубликовала проект застройки нижней зоны Академгородка. Фото: Светлана Макеева

Мэрия Новосибирска опубликовала проект застройки нижней зоны Академгородка. Застраивать там планируется три участка: на них снесут аварийные бараки и, в перспективе, построят многоэтажки.

Первый участок, который планируется застроить, находится на территории улиц Российской, Героев Труда и Рубиновой. Сейчас там на площади более 24 тысяч квадратных метров расположено девять многоквартирных домов. Второй участок охватывает территории улиц Российской, Рубиновой, Шатурской и Гнесиных. Его площадь — более 36 тысяч квадратных метров, на которых построено 12 домов. А третий участок, площадью более 17 тысяч квадратных метров, находится на улице Иванова. На нем расположены шесть домов.

Помимо новых жилых домов, на участках планируют построить административные здания, магазины и пункт полиции. Застройщика будут определять с помощью аукциона. Реализовать проект должны до 2028 года.

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